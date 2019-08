Bigadiç Belediyesinden vatandaşlara ayran ikramı

29.08.2019 16:20

Bigadiç ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara ayran ikram edildi.

Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede et ve süt üretiminin önemli yer tuttuğunu belirtti.

Her yıl et ve süt festivali düzenlediklerini hatırlatan Avcu, "Kış ayları boyunca her ayın son perşembesi süt ikramı yaptık. Haziran ayından itibaren de bunu ayrana çevirdik. Bugün de üçüncü defa ayran ikramı yaptık. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayran dağıtımına Belediye Başkanı Avcu, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA