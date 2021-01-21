ÇANAKKALE - Biga'daki dükkanında sergilediği eski eşyalarla kültür hizmeti veriyor
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ÇANAKKALE - Biga'daki dükkanında sergilediği eski eşyalarla kültür hizmeti veriyor

21.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:23

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iş yeri açan Günay Uygun, 3 bine yakın parça ile kültür hizmeti de veriyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iş yeri açan Günay Uygun, 3 bine yakın parça ile kültür hizmeti de veriyor.

Sakarya Mahallesi'nde açtığı iş yerinde, uzun yıllar topladığı eserleri sergilemeye başlayan Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu işe 6 ay önce emekli olduktan sonra başladığını söyledi.

Hayatı boyunca eski eşyalara meraklı olduğunu anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Emekli olmadan önce köyleri gezerek tarihi eserleri topluyordum. Emekli olunca da en uygun işin bu olduğuna karar verdim. Biga yöresi göçmen olduğundan gelirken yanlarında eşyalarını getirmişler. Eskiden her köy evinde bir dokuma tezgahı bulunurmuş. Herkes bakmış olduğu koyun ve keçilerinin yününü dokuyarak kış günlerinde giyerlermiş. O dönemlere ait ev eşyaları, bakır, çini, kilim, el dokuması, etnoğrafik eşya elimde mevcut. Eski evlerden yıkılmadan önce çıkarılan eşyaları alıyorum. O esnada topladığım ürünlerin hakkında bilgi de ediniyorum."

Uygun, ilçede bu işe merakı olanların da kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Hobisini ticari olarak 6 aydır sürdürdüğünü bildiren Uygun, "Yenisini almak için elimdeki malzemeyi de satmak zorundayım. Dükkanımda bir nevi kültür elçiliği yapıp ilçemiz için kültür hizmeti de sunuyorum." dedi.

Günay Uygun, iş yerinde bazı eşyaların sadece teşhir amaçlı olduğunu, bunları kesinlikle satmadığını, gelen müşteri ve konuklarına bilgi amaçlı bulundurduğunu sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - Biga'daki dükkanında sergilediği eski eşyalarla kültür hizmeti veriyor
ÇANAKKALE - Biga'daki dükkanında sergilediği eski eşyalarla kültür hizmeti veriyor
ÇANAKKALE - Biga'daki dükkanında sergilediği eski eşyalarla kültür hizmeti veriyor
ÇANAKKALE - Biga'daki dükkanında sergilediği eski eşyalarla kültür hizmeti veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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