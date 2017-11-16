Biga'da Diyabet Günü Etkinlikleri

Özel Biga Can Hastanesi, Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında şekersiz tatlı tarifleri eğitimi düzenledi.



Eğitime, Başhekim Dr. Emrah Direk, Dr. Feza Şen, diyetisyen Merve Barbaroz, klinik psikolog Yasemin Arslan, fizyoterapist Bilge Fidan, dahiliye uzmanı Cengiz Ünüvar ve bayanlar katıldı.



Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Beslenme Danışman Hekimi Dr. Feza Şen, eğitimde yaptığı konuşmada, hareketsiz yaşamı tercih ederek sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile günleri tamamlayarak hayatımızda kalp damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve birçok hastalığa davetiye çıkarıldığını söyledi.



Eğitimin sonunda kadınlara şekersiz tatlı tarifleri verildi.