Biga açıklarında sürüklenen, 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı
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Biga açıklarında sürüklenen, 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı

Biga açıklarında sürüklenen, 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metrelik tekne, yedeklenerek kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metrelik tekne, yedeklenerek kurtarıldı.

Karabiga açıklarında 18 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-4' botu bölgeye yönlendirildi. 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu tekne, 'KIYEM-4' botu ile yedeklenerek, Biga'daki Kemer Limanı'na yanaştırıldı.


Biga açıklarında sürüklenen, 5 kişinin olduğu tekne kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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