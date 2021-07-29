Biden'ın eşi Jill Biden, ayağına saplanan nesne nedeniyle tıbbi prosedürden geçecek
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Biden'ın eşi Jill Biden, ayağına saplanan nesne nedeniyle tıbbi prosedürden geçecek

Biden'ın eşi Jill Biden, ayağına saplanan nesne nedeniyle tıbbi prosedürden geçecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, geçtiğimiz hafta sonu Hawaii ziyareti sırasında sol ayağına saplanan nesnenin çıkarılması için tıbbi prosedürden geçeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, geçtiğimiz hafta sonu Hawaii ziyareti sırasında sol ayağına saplanan nesnenin çıkarılması için tıbbi prosedürden geçeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, geçtiğimiz hafta Olimpiyat oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret etmiş, 25 Temmuz'da dönüşte Hawaii'ye uğramıştı. First Lady Biden'ın Hawaii ziyareti sırasında sahilde sol ayağına saplanan bir nesnenin çıkarılması için bugün tıbbi prosedürden geçeceği bildirildi.

First Lady Biden'ın Basın Sekreteri Michael LaRosa yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu, Hawaii'deki iki resmi etkinlik öncesi First Lady'nin sahilde ayağına bir nesne battı. Bugün Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde cismi çıkarmak için bir prosedürden geçecek. Başkan da ona katılacak" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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