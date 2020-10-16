Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti
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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti

16.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:59
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Avukat Asilcan Tuzcu'nun (29) sol gözü, görme yetisini kaybetti.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Avukat Asilcan Tuzcu'nun (29) sol gözü, görme yetisini kaybetti.

Saldırı, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözündün ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ameliyat edilen Avukat Asilcan Tuzcu'nun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tuzcu'nun boynundaki yaranın ise şah damarına 2 santimetre mesafede olduğu belirtildi.      

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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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