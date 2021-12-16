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Bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı

Bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, 13.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Derme sokakta ilerleyen B. E. P. ile U. G. henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacak bölgelerine aldıkları darbeler sonucu yaralanan B. E. P. ile U. G. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Olayda yaralanan B. E. P. ile U. G. ilk ifadelerinde saldırganı tanımadıklarını belirtirken, ekipler şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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