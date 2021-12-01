KONYA'da, kış aylarında yağan karın erimesiyle Beyşehir Gölü'nü besleyen Anamas Dağı, beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle soğuk hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere de yılın ilk karı yağdı. Yağışla birlikte 2 bin 998 metre yüksekliğindeki Anamas Dağı da beyaza büründü.İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Beyşehir Gölü, kış aylarında yağan kar sularının erimesiyle Anamas Dağı'ndan gelen suyla besleniyor.