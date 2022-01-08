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Beyşehir'deki Sarıöz deresinde rusubat temizliği

Beyşehir'deki Sarıöz deresinde rusubat temizliği
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çevresindeki tarım alanlarındaki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik Sarıöz deresinde gerçekleştirilen rusubat temizliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çevresindeki tarım alanlarındaki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik Sarıöz deresinde gerçekleştirilen rusubat temizliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir'e bağlı Üçpınar Mahallesi sınırları içerisinden geçen Sarıöz Deresi'nde bir süre önce iş makineleri tarafından rusubat temizliği faaliyetleri başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların devam ettiği aktarılarak "Yaklaşık bin 800 kilometre uzunluğundaki güzergahta süren çalışmaların 500 metresi bitirilmiş olup, tamamlandığında ise yaklaşık 7 bin 500 dekar tarım arazisinin taşkın riski azalacaktır." ifadesi kullanıldı.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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