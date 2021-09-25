Beyşehir'de çiftçilere anız yakmayın çağrısı

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, çiftçilere anız yakmaması çağrısında bulundu.

Tani gazetecilere yaptığı açıklamada, anızların yakılmasının büyük tehlikeler oluşturduğunu söyledi.

Yakılan anızların zaman yerleşim merkezlerindeki evlere, bahçelere ulaştığını aktaran Tan, "Her taraf yanıyor. Toprak perişan oluyor, canlılar yok oluyor. Bu yüzden itfaiye ekiplerimiz bu dönemde bir anız yangınından diğer yangına koşuyor. Yaptırdığımız bu yoğun mesai ile daha ciddi yangınlara müdahale noktasında da ekiplerimize önemli bir efor sarf ettiriyor." diye konuştu.

Bir süre önce 20 dönümlük arazisini anızları yakmadan sürerek ekime hazırlayan bir çiftçiyi görünce durup teşekkür ettiğini de anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Bu anız yangınları en çok Beyşehir ve Hüyük bölgemizde yaşanıyor. Başka yerlerde bu kadar anız yakıldığını görmek mümkün değil. Bir de cezası olduğu için yakalanmama adına kendi tarlalarını da yakmıyorlar. Çevredeki tarlaları ateşe vererek, kendi tarlalarındaki anızlardan bu şekilde kurtulmanın çaresine giriyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey, suçu, günahı olmayan çiftçilerimiz de böylelikle zan altında kalabiliyor. Çiftçilerimize sesleniyorum, lütfen anızları yakmayın. Böylece sürün tarlanızı gübre olsun, en azından toprağınız zarar görmesin, özelliğini kaybetmesin. O canlılar da yanarak yok olmasın. Anızlar ateşe verildiğinde çevre ve doğa da zarar görüyor, is ve dumanları yerleşim merkezlerindeki evlere kadar ulaşıyor. Tabiat ve insanoğlu, herkes aslında bu durumdan olumsuz etkileniyor."