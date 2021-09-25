Beyşehir'de çiftçilere anız yakmayın çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de çiftçilere anız yakmayın çağrısı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de çiftçilere anız yakmayın çağrısı

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, çiftçilere anız yakmaması çağrısında bulundu.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, çiftçilere anız yakmaması çağrısında bulundu.

Tani gazetecilere yaptığı açıklamada, anızların yakılmasının büyük tehlikeler oluşturduğunu söyledi.

Yakılan anızların zaman yerleşim merkezlerindeki evlere, bahçelere ulaştığını aktaran Tan, "Her taraf yanıyor. Toprak perişan oluyor, canlılar yok oluyor. Bu yüzden itfaiye ekiplerimiz bu dönemde bir anız yangınından diğer yangına koşuyor. Yaptırdığımız bu yoğun mesai ile daha ciddi yangınlara müdahale noktasında da ekiplerimize önemli bir efor sarf ettiriyor." diye konuştu.

Bir süre önce 20 dönümlük arazisini anızları yakmadan sürerek ekime hazırlayan bir çiftçiyi görünce durup teşekkür ettiğini de anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Bu anız yangınları en çok Beyşehir ve Hüyük bölgemizde yaşanıyor. Başka yerlerde bu kadar anız yakıldığını görmek mümkün değil. Bir de cezası olduğu için yakalanmama adına kendi tarlalarını da yakmıyorlar. Çevredeki tarlaları ateşe vererek, kendi tarlalarındaki anızlardan bu şekilde kurtulmanın çaresine giriyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey, suçu, günahı olmayan çiftçilerimiz de böylelikle zan altında kalabiliyor. Çiftçilerimize sesleniyorum, lütfen anızları yakmayın. Böylece sürün tarlanızı gübre olsun, en azından toprağınız zarar görmesin, özelliğini kaybetmesin. O canlılar da yanarak yok olmasın. Anızlar ateşe verildiğinde çevre ve doğa da zarar görüyor, is ve dumanları yerleşim merkezlerindeki evlere kadar ulaşıyor. Tabiat ve insanoğlu, herkes aslında bu durumdan olumsuz etkileniyor."

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Amelia Hamlin Tarkan Derya Uluğ Gülben Ergen
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beyşehir'de çiftçilere anız yakmayın çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:31:03. #1.12#