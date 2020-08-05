Beyrut'taki patlamada yeni evlenen bir çifti düğün fotoğrafı çekerken buldu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 74 kişinin hayatını kaybettiği patlama sırasında bir çift düğün fotoğrafları için çekimdeydi. Patlamanın şiddeti ise o anları kaydeden kameraya yansıdı.

Beyrut'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama adeta dünyayı sarstı. Patlama sonucu şu ana kadar 74 kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi ise yaralandı. Patlamanın olduğu esnada günlük yaşamına devam eden Lübnanlılar ise büyük şok yaşadı. Bir gelin ve damat da o şoku yaşayanlar arasındaydı. DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ ESNASINDA PATLAMA Görüntülerde yeni evlenen bir çift mutlu anlarını kayda alırken patlama meydana geliyor. Gelinliğin alt kısımları patlamanın etkisiyle savrulurken etraftakiler de sağa sola kaçıyor.