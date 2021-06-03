Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Beypazarı Belediyesi ekipleri öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim öğretim görmesi için okullarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, öğrencilerin sağlığını önemsediklerini, tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.

6 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ekiplerin okullarda dezenfekte çalışması yapmasını sağladıklarını belirten Kaplan, "Salgın başladığ andan itibaren çok ciddi bir şekilde dezenfekte çalışmasına ağırlık verdik. Başta resmi kurumlar olmak üzere özel ve resmi okullarda dezenfekte yapıldı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak