Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Beypazarı Belediyesi ekipleri öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim öğretim görmesi için okullarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, öğrencilerin sağlığını önemsediklerini, tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.

6 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ekiplerin okullarda dezenfekte çalışması yapmasını sağladıklarını belirten Kaplan, "Salgın başladığ andan itibaren çok ciddi bir şekilde dezenfekte çalışmasına ağırlık verdik. Başta resmi kurumlar olmak üzere özel ve resmi okullarda dezenfekte yapıldı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor
Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor
Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor
Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (2)
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı'nda okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 14:57:35. #1.15#

title