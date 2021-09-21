Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'ın kabul ve ziyaretleri
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Kaymakamlığına atanan Oktay Erdoğan, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmeni ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Beypazarı Kaymakamlığına atanan Oktay Erdoğan, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmeni ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ticaret Odası Başkanı Göçmen, Kaymakam Erdoğan'a, hayırlı olsun dileğinde bulundu, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Öte yandan Kaymakam Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'a ziyarette bulundu.