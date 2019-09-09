Beypazarı Kaymakamı Ayca, Kaymakamlık konağını gezdi

09.09.2019 18:00

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Kaymakamlık konağını gezdi.

Beypazarı Kaymakamlığı yeni hizmet binasının inşası sürüyor.

Konağın inşası ile ilgili incelemelerde bulunan Kaymakam Ayca, firma yetkilileri ve teknik ekipten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ayca, ilçede yapımı süren ve Kaymakamlığa bağlı tüm birimleri bir araya toplayacak hizmet binasının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planladığını belirtti.

Kaynak: AA