BEYKOZ'DA SEZEN AKSU PROTESTOSU - Haberler
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BEYKOZ'DA SEZEN AKSU PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı Sezen Aksu'yu protesto etmek istedi.

Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı Sezen Aksu'yu protesto etmek istedi. Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis, evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı.

Grup adına yapılan açıklamada, Sezen Aksu'nun bir şarkısında, ilk Peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret ettiğini ileri sürdü. Grup açıklamanın ardından meydandan ayrıldı.

BEYKOZ'DA SEZEN AKSU PROTESTOSU

BEYKOZ'DA SEZEN AKSU PROTESTOSU

BEYKOZ'DA SEZEN AKSU PROTESTOSU

BEYKOZ'DA SEZEN AKSU PROTESTOSU

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Sezen Aksu, Protesto, Kanlıca, Güncel, Haber

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