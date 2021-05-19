Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla saha açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla saha açıldı

Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla saha açıldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi tarafından sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yapımı tamamlanan basketbol sahası açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yapımı tamamlanan basketbol sahası açıldı.

Cihangir'de inşa edilen basketbol sahasının açılışını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan gerçekleştirdi.

Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, gençlerin daha fazla spor yapabilmesi adına büyük bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Beyoğlu tarihi bir yer. Fazla boş alanımız yok. Mahalle aralarında tespit ettiğimiz 60 noktada tesis açmayı planlıyoruz. Bunun 17'si açılmış durumda. Yıl sonuna kadar yapabildiğimiz kadar yapacağız çünkü gençlere daha fazla spor imkanı sunmamız gerekiyor. Amacımız, gençlerin işten ya da okuldan geldiklerinde burada spor yapabilmesi. Gençlerimizin sporla daha fazla meşgul olmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar büyük bir memnuniyet var. Elimizden geleni gençlerimiz için yapacağız. Beyoğlu'nun 40 bini aşan genç nüfusu var, bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Yıl sonuna kadar gençlik merkezlerini açmayı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu tür hizmetlere çok önem verdiklerini aktaran Ömer Onan ise "Ben de küçük kardeşlerimin yaşındayken mahalle aralarında basketbolla tanıştım. O zaman şehirlerde bu kadar yapılaşma yoktu, çok daha rahat spora ulaşabiliyorduk ve spor yapabiliyorduk. Şimdi başkanımızın bu yaptığı hizmet çok önemli. Özellikle büyük şehirlerimizde ancak büyük spor salonlarında spor yapabilme imkanı var. Böyle mahalle aralarında çocuklarımızı basketbolla tanıştırmak, onların sosyalleşmesi ve öz güvenlerinin artması açısından önemli. Böylece çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmış oluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ve yapılan konuşmaların ardından Haydar Ali Yıldız ile Ömer Onan, genç basketbolcularla kısa bir maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'nda sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla saha açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 17:03:04. #1.16#

title