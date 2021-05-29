Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislere verilen beraat kararı bozuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislere verilen beraat kararı bozuldu

Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislere verilen beraat kararı bozuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda 2015 yılında omuz atma tartışması yüzünden çıkan ve Ayhan Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen iki polis memuru hakkında verilen beraat kararı bozuldu.

Beyoğlu'nda 2015 yılında omuz atma tartışması yüzünden çıkan ve Ayhan Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen iki polis memuru hakkında verilen beraat kararı bozuldu.

Beyoğlu'nda 4 Temmuz 2015 tarihinde iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ayhan Kaya (37) sırtından ve göğsünden 5 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Kavgaya müdahale etmedikleri iddiaasıyla yargılanan polis memurları Ali T. ile Mücahit Ö. ise beraat etmişti.

Davanın karara bağlanmasının ardından Ayhan Kaya'nın ailesinin avukatının yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, sanıklara verilen beraat kararını oy birliğiyle bozarak dava dosyasını mahkemeye geri gönderdi.

Kararların birbirini etkiler durumda olduğu anlatıldı

Kararda, olaya ilişkin komiser yardımcısı Zafer O. ve polis Memuru Barış C. hakkında soruşturma yürütüldüğü ve sanıkların yargılandığı dava dosyasının bu soruşturma ile aynı olay kapsamında olduğu belirtildi. Dosyalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, verilecek kararların birbirini etkiler durumda olduğu kaydedildi. Her iki dosyanın birleştirilmesinin talep edildiği bozma kararında, soruşturma sonuçlanmış ise de dosyanın bu dosya içerisine konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve hukuki durumunun buna göre takdirinin gerektiği belirtildi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu'nda 4 Temmuz 2015 tarihinde iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ayhan Kaya (37) sırtından ve göğsünden 5 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen polis memurları Ali T. ile Mücahit Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Öte yandan Ayhan Kaya'nın 5 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul 21'inci Ağır Ceza Makmesince yapılan yargılamada sanıklar, takdir indirimi uygulanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Murat Boz Demet Evgar Oktay Kaynarca
Spor Gervinho Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislere verilen beraat kararı bozuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 18:35:50. #1.16#

title