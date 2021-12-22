Son dakika: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA KURTARILAN ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE POLİS ARABASINA ALINDI - Haberler
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Son dakika: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA KURTARILAN ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE POLİS ARABASINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU'nda 7 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangının ardından adeta can pazarı yaşandı.

BEYOĞLU'nda 7 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangının ardından adeta can pazarı yaşandı. Dumandan etkilenenler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, merdiven aracıyla kurtarılan çocuklar üşümesin diye polis aracına alındı.

Yangın saat 05.30 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi, Pir Hüsamettin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Binanın içini saran yoğun dumandan dolayı bina sakinleri dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE POLİS ARACINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuklar, polis ekipleri tarafından üşümemeleri için ekip otosuna alındı. İtfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaparken, binada mahsur kalan 3'ü çocuk toplam 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA KURTARILAN ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE POLİS ARABASINA ALINDI

Son dakika: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA KURTARILAN ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE POLİS ARABASINA ALINDI

Son dakika: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA KURTARILAN ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE POLİS ARABASINA ALINDI

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