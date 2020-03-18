Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile "Koronavirüsü" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile "Koronavirüsü" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı Beyoğlu'nda dört kişilik bir aile Koronavirüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile "Koronavirüsü" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda dört kişilik bir aile Koronavirüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.

Olay, gece saatlerinde Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Mahallesi Avcılar Sokak üzerinde bulunan 4 kişinin bir ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aile üyeleri, kendilerinde çeşitli durumların olduğu gördü. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, "Koronavirüs" vakası olarak değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetler ile ailenin yaşadığı eve geldi. Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA