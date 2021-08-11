Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı
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Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı

Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen ve tadilatı yapılan Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı.

Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen ve tadilatı yapılan Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı.

Beylikova Belediyesi tarafından tadilatı yapılan ve içerisinde sauna ile buhar odası bulunan Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı. Beylikova Belediye Hamamının, her gün sabah 07.00'den, akşam 22.00'a kadar vatandaşların hizmetine açık olduğu ve her hafta cuma günleri ise sadece kadınlara hizmet vereceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı
Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı
Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı
Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı
Beylikova Belediye Hamamı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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