İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
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Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel

İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinde maske satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

27.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:40
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı

Beylikdüzü'nde medikal ürün satışı yapılan bir iş yerinde ticari anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLARA EL KONULDU

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan iki silaha el koyan ekipler, kavganın medikal ürün satışı yapan iş yerinin 2 çalışanı ile aralarında ticari anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında yaşandığını belirledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan ve ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edilen şüphelilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının normale dönmesinin ardından ifadelerinin alınacağı bildirildi.

İşte olay yerinden kareler;

İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Beylikdüzü'nde göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı

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Haber Yorumları (5)
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MEMET33: A. METE IŞIKARA, İNSANI DEPREM DEĞİL BİNALAR ÖLDÜRÜR. DEMİŞTİ, HAKLI, YANİ BİZİ HASTALIK DEĞİLDE CEHALET ÖLDÜRECEKTİR. . .
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BJK: GEÇ KALDIK HER ZAMAN Kİ GİBİ GEÇ , ALLAH UYARIYOR UYANALIM ARTIK DAHA FAZLA GEÇ KALMADAN.
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ORHAN: Ne Günlere Kaldık.
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YALANYALAN DÜNYA: Bizim millet corona dan daha teylikeli şu hale bak
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RİCK GRİMES: oha
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