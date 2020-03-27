İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinde maske satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde medikal ürün satışı yapılan bir iş yerinde ticari anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLARA EL KONULDU

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan iki silaha el koyan ekipler, kavganın medikal ürün satışı yapan iş yerinin 2 çalışanı ile aralarında ticari anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında yaşandığını belirledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan ve ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edilen şüphelilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının normale dönmesinin ardından ifadelerinin alınacağı bildirildi.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: AA