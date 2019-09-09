09.09.2019 10:27

Beykoz Kavacık'ta üniversitede yangın paniği

İSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA