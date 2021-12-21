Beykoz'da kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı

Ramazan EĞRİ/ BEYKOZ'da Karadeniz müziği sanatçısı Rıza Eskici, kuaförde saçlarını kuruttuğu sırada fön makinesi bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran kuaför elinden yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen günlerde Beykoz'da meydana geldi. Şarkıcı Rıza Eskici, klip çekimi öncesi hazırlanmak için kuaföre gitti. Kuaförü, Eskici'nin saçlarını kuruttuğu esnada fön makinesi bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran kuaför acıyla elindeki fön makinesini yere attı. Kuaför Emre Güner, elinden hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra Güner'e geçmiş olsun ziyaretine giden Rıza Eskici, yaşadığı o anları kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Zeynel Eskici ile birlikte tulum eşliğinde bestelediği şarkı ile anlattı.

Kuaför Emre Güner ise, "Rıza ve Zeynel ağabeyim klip çekimi için beni aramışlardı. Aciliyet dolayısıyla biraz işi hızlandırmak istedik. İşi hızlandırınca acele işe şeytan karışır muhabbeti oldu. Yapacak bir şey yok. Ağabeyime bir zarar vermedik. Bir ufak elimiz zedelendi ama atlattık bitti Allah'a şükür. Ağır yara almadan bitirdik. Elimi temizledik sardık bir sorun yok. Mikrop kapmadık sonuçta burada tıraş ediyoruz kimin gelip gittiği belli olmuyor. Önlemimizi alalım dedik" diye konuştu.