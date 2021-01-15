Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada

15.01.2021 07:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 07:38

Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu Beykoz'da feci motosiklet kazası kameraya yansıdı.

Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada

Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu

İSTANBUL - Beykoz'da feci motosiklet kazası kameraya yansıdı. Kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

Olay Beykoz, Tokat Şosesi Yolu üzerinde meydana geldi. Caddede bir araç manevra yaptığı esnada karşı taraftan gelen motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybetti. Motor sürücü hakimiyetini kaybettiği motor havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansırken yoldan geçenler kazayı şaşkınlıkla izledi.

Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Hadise Cemal Hünal Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:25:30. #1.14#
title