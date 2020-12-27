BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA
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BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA

27.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:44

BEYKOZ'da bir iş yerinin camına asılı olan Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını yerinden sökerek yere atan şüpheli yakalandı.

BEYKOZ'da bir iş yerinin camına asılı olan Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını yerinden sökerek yere atan şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüpheli,  hastanede yapılan kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz cuma günü Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelen bir kişi iş yerinin camında asılı bulunan Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını yerinden sökerek yere attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bayrakları yere atan kişinin M.  A. (47) olduğunu tespit etti. M. A. dün polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda akli dengesi yerinde olmadığı yönünde yaşadığı  mahalle sakinlerince beyanda bulunulan şüphelinin "Kayıp Şahısö olarak aranmasının olduğu ve "Cinsel Tacizö, "Kasten Yaralama" ve aile içi şiddet gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. M. A., hastanede yapılan kontrollerinin ardından  "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamaö suçundan adli makamlara sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-------------------Güvenlik kamerası görüntüleri


- İstanbul
BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA
BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA
BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA
BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA
BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA
BEYKOZ'DA BAYRAKLARI YERE ATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI... YERE ATMA ANLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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