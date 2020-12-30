Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
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Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

30.12.2020 03:56 | Son Güncelleme: 30.12.2020 04:04

Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı Beykoz'da 4 katlı binanın mutfak penceresinden aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı.

Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

İSTANBUL - Beykoz'da 4 katlı binanın mutfak penceresinden aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Ağır yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 03.00 sıralarında Fatih mahallesi Panorama sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın dördüncü katında ikamet eden Bekir D. isimli lise öğrencisi dairenin mutfak kısmında bulunan pencereden aşağı düştü. Beton zemine düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir D. Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Beykoz'da 4'üncü kattan aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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