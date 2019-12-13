Beykoz'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

13.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16

Beykoz Kaynarca Mahallesi'nde bir evde bir erkek ve bir kadının cesedi bulundu. Ekipler evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruyor.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölü bulunan F.Ç (47) hakkında iki aydır, V.D. (64) hakkında ise iki gündür kayıp ilanı olduğu tespit edildi.

TÜPTEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER

F.Ç. ve V.D'nin, evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA