Beykoz'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu
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Beykoz'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

İstanbul Beykoz'da bir evde biri erkek biri kadın olmak üzere iki kişinin cesedi bulundu. Araştırma yapan ekipler, ilk belirlemelere göre ikilinin tüpten sızan gazdan zehirlenme ihtimalinin olduğunu belirtti.

13.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16
Beykoz'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

Mahallesi'nde bir evde bir erkek ve bir kadının cesedi bulundu. Ekipler evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruyor.

ekiplerinin yaptığı incelemede ölü bulunan F.Ç (47) hakkında iki aydır, V.D. (64) hakkında ise iki gündür kayıp ilanı olduğu tespit edildi.

TÜPTEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER

F.Ç. ve V.D'nin, evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
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