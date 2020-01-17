Beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?
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Beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "beyefendi". Peki, beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyfendi mi, beyefendi mi yazılır?

17.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:44

Beyefendi kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Beyefendi nasıl yazılır? Beyfendi mi, beyefendi mi ? TDK'ya göre beyefendi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BEYEFENDİ NASIL YAZILIR? BEYEFENDİ Mİ, BEYFENDİ Mİ?

Beyfendi nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "beyefendi" şeklindedir.

Beyfendi: Yanlış

Beyefendi: Doğru

BEYEFENDİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bak beyefendi, seni tanımak istiyorlar." - Yusuf Ziya Ortaç


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: Beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?
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