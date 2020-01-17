Beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "beyefendi". Peki, beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyfendi mi, beyefendi mi yazılır?
Beyefendi kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Beyefendi nasıl yazılır? Beyfendi mi, beyefendi mi ? TDK'ya göre beyefendi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
BEYEFENDİ NASIL YAZILIR? BEYEFENDİ Mİ, BEYFENDİ Mİ?
Beyfendi nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "beyefendi" şeklindedir.
Beyfendi: Yanlış
Beyefendi: Doğru
BEYEFENDİ İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Bak beyefendi, seni tanımak istiyorlar." - Yusuf Ziya Ortaç