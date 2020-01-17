: Beyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?

17.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:44

Beyefendi kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Beyefendi nasıl yazılır? Beyfendi mi, beyefendi mi ? TDK'ya göre beyefendi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BEYEFENDİ NASIL YAZILIR? BEYEFENDİ Mİ, BEYFENDİ Mİ?

Beyfendi nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "beyefendi" şeklindedir.

Beyfendi: Yanlış

Beyefendi: Doğru

BEYEFENDİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bak beyefendi, seni tanımak istiyorlar." - Yusuf Ziya Ortaç

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