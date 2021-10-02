Beyaz TV'deki camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile uzun süredir polemik yaşayan hatta bunun için hapis dahi yatan Deniz Akkaya'nın sert çıkışlarından dolayı sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yöneticilerinden uyarı aldığı iddia edildi. Hatta Akkaya'nın uyarılardan sonra sinirlenip kanalda olay çıkardığı ve cami çerçeveyi kırdığı söylendi.

CANLI YAYINA CEKİÇLE ÇIKTI

Deniz Akkaya hakkında çıkan iddiaları dün Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına elinde çekiç çıkarak tiye aldı. Cam kırma sesleriyle yayına çıkan Akkaya, "Kanalımda bir doz cam kapı kırmadan asla güne başlamam" dedi.

"'BOŞ KOLTUK VARSA GELEYİM' DİYE MESAJ ATMIŞLAR"

Çıkan haberler in ardından bazı kişilerin "Boş koltuk varsa ben geleyim" program yapımcısına mesaj attığını söyleyen Akkaya, "Bilal 'ben Gülben Ergen'i alacağım' demiş" diyerek partneri Seren Serengil'e takıldı.

"DENİZ BURADA, KİMSENİN KAFASI DA KIRILMADI"

Akkaya'nın hamlesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil "Her şeyi çok takmanızı önermiyorum. Türkiye'deki en iyi ve en fazla konuşulan programımız. O yüzden de atmalar, tutmalar olabilir. İnsanlar kızabilir, sinirlenebilir her şey olabilir. Ama köstebek olunca da olmuyor yani. Gördüğünüz gibi Deniz burada. Herhangi birimizin kafası kırılmış değil. Cam da kırılmış değil" dedi.

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