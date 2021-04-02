Beyaz TV canlı izle! Beyaz TV Söylemezsem Olmaz canlı izle! Beyaz TV yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Sadakatsiz, Hekimoğlu gibi programların yayın akışı haberimizde. 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 2 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
2 NİSAN BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
01:15Ölüme Doğru
03:15Göster Gününü
05:30Kuran-ı Kerim Cüz
06:15Ölüme Doğru
07:45Beyaz Ana Haber [tekrar]Diğer
08:45Zengin Kız Fakir Oğlan
11:15Hayatta Her Şey Var - Canlı