Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hazırladığı "30 günde salgını yavaşlatmak" isimli planda yer alan olası ölüm rakamları kan dondurdu. Rapora göre, salgın yavaşlatılamaz ise ABD'de 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu belirterek, "100 bin ila 200 bin ölümle bu süreci aşarsak çok iyi bir iş çıkardık demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın basın toplantısında yaptığı bu açıklama ve salgını ilk kez bu kadar ciddiye almış olması kamuoyunda büyük bir huzursuzluk yaratmıştı.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR KAN DONDURDU

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının hemen ardından Beyaz Saray bir sağlık rehberi yayımladı. ABD'de ilk koronavirüs vakasının bulunduğu tarihten başlayarak son gün olarak 30 Nisan'ı hedefleyen planda açıklanan muhtemel ölü sayıları adeta kan dondurdu.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLEBİLİR

Açıklanan verilere göre eğer salgın yavaşlatılamaz ise ABD'de 1 buçuk ila 2 milyon 200 arasında kişi hayatını kaybedecek. Eğer önlemler alınıp, kurallar takip edilirse de 100 ila 240 bin kişi hayatını kaybedecek.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye yükseldi.