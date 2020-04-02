Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir

Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hazırladığı "30 günde salgını yavaşlatmak" isimli planda yer alan olası ölüm rakamları kan dondurdu. Rapora göre, salgın yavaşlatılamaz ise ABD'de 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir.

02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:36
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu belirterek, "100 bin ila 200 bin ölümle bu süreci aşarsak çok iyi bir iş çıkardık demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın basın toplantısında yaptığı bu açıklama ve salgını ilk kez bu kadar ciddiye almış olması kamuoyunda büyük bir huzursuzluk yaratmıştı.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR KAN DONDURDU

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının hemen ardından Beyaz Saray bir sağlık rehberi yayımladı. ABD'de ilk koronavirüs vakasının bulunduğu tarihten başlayarak son gün olarak 30 Nisan'ı hedefleyen planda açıklanan muhtemel ölü sayıları adeta kan dondurdu.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLEBİLİR

Açıklanan verilere göre eğer salgın yavaşlatılamaz ise ABD'de 1 buçuk ila 2 milyon 200 arasında kişi hayatını kaybedecek. Eğer önlemler alınıp, kurallar takip edilirse de 100 ila 240 bin kişi hayatını kaybedecek.

Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm rakamları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye yükseldi.

Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir

Haberin Videosu:

Beyaz Saray'ın açıkladığı olası yeni tip koronavirüs ölüm vakaları korkuttu

İlgili Haberler

Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi Haber
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haber
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Korona ABD'de bir günde binden fazla can aldı! Toplam sayı 5 bini aştı Haber
Korona ABD'de bir günde binden fazla can aldı! Toplam sayı 5 bini aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Haber
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haber
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Engin Özkoç Lütfü Türkkan Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Fahrettin Koca Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Basketbolcu Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 17:37:32. #1.15#
title