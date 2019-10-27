Beyaz Saray duyurdu! Trump, 16.00'da önemli açıklama yapacak

27.10.2019 09:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu "şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Tweet sonrası açıklama yapılan Beyaz Saray'dan ABD Başkanı'nın saat 16.00'da konuşacağı bildirildi.

GÖZLER TRUMP'TAN GELECEK AÇIKLAMADA

Beyaz Saray, Trump'ın bugün 'önemli bir açıklama' yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi. Açıklama, Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.

GİZLİ OPERASYON

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti. Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkili de, Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

TRUMP'TAN HEYECAN YARATAN TWEET

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD'i kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.