BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap'ten koronavirüs değerlendirmesi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap'ten koronavirüs değerlendirmesi...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap'ten koronavirüs değerlendirmesi...
21.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:58

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı"nda konuşan Özdolap, hastalar için cesaretle ve güvenle çalışmak zorunda olduklarını, onlar için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Özdolap, koronavirüsle mücadele ettiklerini ve sonunda kazanacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "17 Mart ile 20 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 458 başvurudan 287'sinin testi pozitif çıktı. 16 yetişkin vefatımız var, çok şükür çocuk vefatımız ise yok." diye konuştu.

Herkesin bir süre daha koronavirüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini anlatan Özdolap, "Hepimiz sosyal mesafe kuralına uyarak, maskemizi kullanacağız. İyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının üstünde olması ve bunun da belli bir süreyle devam etmesi güzel bir haberdir." ifadelerini kullandı.

Özdolap, tedbirlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, olası ikinci dalganın ancak bu şekilde önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hatice Çarpar Orhan Gencebay Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Hasan Şaş Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap'ten koronavirüs değerlendirmesi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:58:01. #1.15#
title