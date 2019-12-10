Betül Demir 15 yılı 2 saate sığdırdı
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Betül Demir 15 yılı 2 saate sığdırdı

İşletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus Chin Chin sahnesinde başarılı şarkıcı Betül Demir sahne aldı.

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Betül Demir 15 yılı 2 saate sığdırdı

"Devlerin Aşkı Büyük Olur"& ; şarkısıyla programına başlangıç yapan hayranlarına unutulamayacak bir pop gecesi yaşattı.

Krem pullu elbisesiyle göz kamaştıran güzel şarkıcı danslarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi. 90'lardan günümüze pop şarkılar seslendiren Betül Demir "Yaklaşık on beş yılı iki saate sığdırmaya çalışacağız. Söyleyecek çok şarkı, dokunacak çok kalp var." diyerek hayranlarından alkış aldı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı istek parçaları da seslendirdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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