Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü
Kırşehir'de, freni patlayan beton mikserinin çarptığı tek katlı evin balkonunda oturan 79 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti, operatör ise yaralandı.
Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, A.Ç'nin kullandığı 40 AT 405 plakalı beton mikseri, freni patlayınca kontrolden çıktı.
HER ŞEYDEN HABERSİZ BALKONDA OTURUYORDU
Yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarpan beton mikseri ardından yola devrildi. Kaza sırasında evin balkonunda oturan Melek A, beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Operatör A.Ç. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç, ambulansla Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melek A'nın cansız bedeni ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Son Dakika Haberleri