Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü

Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

SAMSUN'da beton mikseri sürücüsü Süleyman Devecioğlu (47) tamir etmek için altına girdiği aracın bir anda hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti O anlar ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SAMSUN'da beton mikseri sürücüsü Süleyman Devecioğlu (47) tamir etmek için altına girdiği aracın bir anda hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti  O anlar ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından  görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir beton firmasında görev yapan mikser şoförü Süleyman Devecioğlu, iddiaya tamir etmek için arızalanan aracın altına girdi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın hareket etmesi sonucu altında kalan Devecioğlu, ağır yaralandı. O anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Devecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. 


Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ufuk Sarıca Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 18:18:08. #1.13#

title