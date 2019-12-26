Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yeni hayvan pazarı inşaatında devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Yeni hayvan pazarı inşaatında devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ekin idaresindeki beton mikseri, Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı inşaatında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü iş arkadaşları tarafından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen beton mikseri, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.