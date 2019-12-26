Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Yeni hayvan pazarı inşaatında devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

26.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:18
Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Yeni hayvan pazarı inşaatında devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.


Mehmet Ekin idaresindeki beton mikseri, Belediyesi Hayvan Pazarı inşaatında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü iş arkadaşları tarafından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen beton mikseri, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
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