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Beton mikser kamyonu devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beton mikser kamyonu devrildi: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikser yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikser yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikser yüklü kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Haber: Beton mikser kamyonu devrildi: 2 yaralı - Haberler
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