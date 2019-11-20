"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim

20.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:47

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialar sonrası "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" dedikoduları dolaşmaya başladı. Bu iddialarla ilgili açıklama yapan İnce, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim. O ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına telefonla bağlananCHP Milletvekili Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'den önemli bir isim Erdoğan'la Saray'da görüştü" şeklindeki iddiasına ilişkin, "Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telafuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır.

"OYUNU BOZMUŞTUR"

Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez." dedi.

İnce ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'linin bulunup disipline sevk etmesi gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü.Turan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle;

Saray'a yakın olan haber kaynağım: "Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber." dedi. "Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?" dedim.

Haber kaynağım ısrar ederek: "Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!" dedi ve anlattı: "9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin 'Saray' bizim 'Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı. CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler. Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.

"SENİN CHP GENEL BAŞKANI OLMAN GEREKİR"

CHP'li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona: "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir." dediği belirtildi.

CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder "Engellerim var" şeklinde cevap verdiği ifade edildi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise: "Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor. Şimdi "Kim bu önemli CHP'li?" diye soracaksınız değil mi? Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum.

Türk siyasetinde farklı ve ilginç gelişmeler olduğunu göstermesi bakımından bu olay bana çok önemli geldi. Anladığım kadarıyla CHP'de sular bulandırılmak isteniyor! CHP, muhtemel bir erken seçim öncesi, yıpranmamak için, her türlü önlemi almalıdır. Peki, bu nasıl olmalı? Akıl vermek ne haddime? CHP'deki kurt politikacılara bunu ben öğretecek değilim tabii ki!