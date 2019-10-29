Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimler

29.10.2019 22:12

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, iş, sanat, spor ve medya dünyasından temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Toplumun her kesiminden katılımın olması için davetli listesinin çok geniş tutulması dikkat çekti.

HACİRE ANNE DE DAVET EDİLDİ

Yaklaşık 5 bin kişiyi kapsayan liste, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na günler kala sahiplerine ulaşırken, bazı ünlü isimler sosyal medyadan kendilerine ulaşan davetiyeleri kamuoyuyla paylaştı. Bu isimler arasında Cem Yılmaz ve Demet Evgar öne çıktı. Davetliler arasında Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri ile oğlu PKK tarafında kaçırılan ilk 'Diyarbakır Annesi' Hacire Akar da yer aldı.

HAKAN ATİLLA DİKKAT ÇEKTİ

Katılanlar arasında en dikkat çeken isim, ABD'deki cezaevine girmesinin ardından bir süre sonra serbest bırakılan ve Türkiye döndükten sonra Borsa İstanbul'un genel müdürü olan Hakan Atilla oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Atilla

AYDINLIK VE SÖZCÜ GAZETELERİ İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Öte yandan, Beştepe'deki kabul törenine bazı medya temsilcileri de ilk kez davet edildi. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yarın düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna ilk kez Aydınlık Gazetesi ve Sözcü Gazetesi de davet edildi" ifadelerini kullandı.

İşte Beştepe'deki resepsiyondan fotoğraflar:

Tansu Çiller

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Yavuz Bingöl

Metin Şentürk

Şahika Ercümen

Bülent İnal

Burak Özçivit

Şenol Güneş