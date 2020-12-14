BESTEMSU ÖZDEMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YAPTIĞIYLA TAKDİR TOPLADI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre;& ; Özdemir, sokağa çıkma yasağı olduğu günde fiziksel engelli köpeği Mia rahatsızlanınca, soluğu Etiler'de bulunan bir veterinerde aldı. Panik olan oyuncu, "Barınaktan aldığım için ara ara sıkıntılar çıkabiliyor. İlaçlarını verdim, iğnelerini oldu. Şahaneyiz. O benim çocuğum" diye konuştu.





Kaynak: Snob Magazin