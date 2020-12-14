BESTEMSU ÖZDEMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YAPTIĞIYLA TAKDİR TOPLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BESTEMSU ÖZDEMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YAPTIĞIYLA TAKDİR TOPLADI

14.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:15
BESTEMSU ÖZDEMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YAPTIĞIYLA TAKDİR TOPLADI

Bestemsu Özdemir, sokağa çıkma yasağı olduğu günde fiziksel engelli köpeği Mia rahatsızlanınca, soluğu Etiler'de bulunan bir veterinerde aldı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre;& ; Özdemir, sokağa çıkma yasağı olduğu günde fiziksel engelli köpeği Mia rahatsızlanınca, soluğu Etiler'de bulunan bir veterinerde aldı. Panik olan oyuncu, "Barınaktan aldığım için ara ara sıkıntılar çıkabiliyor. İlaçlarını verdim, iğnelerini oldu. Şahaneyiz. O benim çocuğum" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Serkan Keskin sokağa çıkma yasağını mı deldi?
Serkan Keskin sokağa çıkma yasağını mı deldi?
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Neymar Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Pfizer Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BESTEMSU ÖZDEMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YAPTIĞIYLA TAKDİR TOPLADI - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:14:44. #1.15#
title