Beşir Derneğinden karda mahsur kalan vatandaşlara yardım

Beşir Derneği ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Bursa-Yalova-İstanbul ve Balıkesir-Susurluk yollarında mahsur kalan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine su, sıcak ikram ve yiyecek yardımında bulundu.

Beşir Derneği ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Bursa-Yalova-İstanbul ve Balıkesir-Susurluk yollarında mahsur kalan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine su, sıcak ikram ve yiyecek yardımında bulundu.

Beşir Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İstanbul ve Balıkesir-Susurluk karayolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara Beşir Derneği ekipleri yardım elini uzattı.

Marmara Bölgesi'ni esir alan olumsuz hava şartları dolayısıyla kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Beşir Derneği ekipleri yardımlarını ulaştırdı. Dernek, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın felç olduğu Bursa-Yalova-İstanbul ve Balıkesir-Susurluk yollarında mahsur kalan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine su, sıcak ikram ve yiyecek yardımında bulundu.

Dernek ayrıca yaklaşık 17 saat ulaşıma kapalı kapan Balıkesir-Susurluk karayolunda da çalışmalarını yürüttü. Araç kuyruğunun 25 kilometreye ulaştığı Balıkesir-Susurluk karayolunda yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalmış vatandaşlara dernek ekipleri, Balıkesir Temsilciliği ile su, kumanya ve kandil simidi ikramında bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalar ile uzun süre boyunca yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımlar ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici