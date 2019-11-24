Beşir Derneği Bölge Toplantısı Yapıldı

24.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:34

Beşir Derneği bölge toplantısı İç Anadolu Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın Başkanlığında yapıldı.



Toplantıya, Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın, Melikgazi Temsilcisi İbrahim Demirel, Develi Temsilcisi Mahmut Kılınç ve İl Temsilcileri katıldı. Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın il temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Beşir Derneği çalışmaları hakkında bilgi veren İç Anadolu Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın "Beşir Derneği olarak 2019 Ekim ayında neler yaptık. Barış Pınarı Harekatı; Tel Abyad ve Resulayn'da gıda, su ve temel ihtiyaç malzemesi dağıtımları yapıldı. Aşevi ve fırınlarımızda 946.699 Ekmek üretimi ve sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Yurt İçinde 53.080 İhtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı. Yurtdışı'nda 640.202 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı. Yurtiçi ve Yurtdışı'nda 20.780 kurban eti Dağıtımı yapıldı. 13 Su kuyusu açarak 16.650 Kişiye temiz suya ulaşmaları sağlandı."dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA