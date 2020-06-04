Beşiktaş, tarihi dokusuna sahip çıkıyor
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Beşiktaş, tarihi dokusuna sahip çıkıyor

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'nda bulunan ve bir süredir hasarlı olan Hamidiye Çeşmesi'nin bakım ve onarım çalışmasını Prof. Dr. Ferit Özşen'in katkılarıyla tamamladı.

Beşiktaş, tarihi dokusuna sahip çıkıyor
04.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:38

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çeşmenin tarihi dokusuna uygun olarak yapıldığını ve ilçenin kültürel değerlerine her zaman sahip çıkılacağını belirtti.

İlçenin birçok noktasında incelemelerde bulunarak kentin tarihi ve kültürel dokusunun korunması için büyük bir titizlikle çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ortaköy Meydanı'nda bulunan ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir kaza sonrası zarar gören Hamidiye Çeşmesi'nin mimari yapısına uygun olarak yeniden kullanıma kazandırılacağını belirtmişti. Bakım ve onarım çalışmasının yapılması için kaldırılan çeşme Prof. Dr. Ferit Özşen'in katkılarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde onarımı yapıldı ve yeniden ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı. Geçmişten günümüze gelen çeşmeler mirasımızdır diyen Başkan Akpolat, Hamidiye Çeşmesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi.

''Beşiktaş'ta tarihi mirasımıza, sokak dokularının en önemli unsurlarından olan çeşmelerimize sahip çıkıyoruz. Prof. Dr. Ferit Özşen'in katkısıyla hasar gören Hamidiye Çeşmesi'nin bakım ve onarımını yapıp komşularımızın kullanımına hazır hale getirdik.''

Kaynak: Bültenler

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