: Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç öldü

26.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:26

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ ÖLDÜ (ölen gencin fotoğrafıyla)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı. Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözlatına alındı.

Son dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üst Geçiti'nde 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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