Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti
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Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti

İSTANBUL'da son dönemde yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu.

26.02.2020 01:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:19
Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti
'da son dönemde yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. 'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı. 

 Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız, Beşiktaş İstikametinden Sarıyer İstikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı.  30 METRE SÜRÜKLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİSaat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.  ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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