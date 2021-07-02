BEŞİKTAŞ'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
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BEŞİKTAŞ'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, kökünden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

BEŞİKTAŞ'ta Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, kökünden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak'ta bulunan Hacı Ahmet Bayraktar Parkı'ndaki bir ağaç, saat 03.45 sıralarında yol kenarında park halindeki 34 FC 3591 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Çevrede sesi duyan kişilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kökünden çıkarak devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı. Araçta ise hasar meydana geldi. Olay saatinde parkta ve yolda kimsenin olmaması, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural

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