Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı
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Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı

16.10.2020 04:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 04:27

Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede alevleri söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş'i kurtardı.

Vücudunda yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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