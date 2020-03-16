-Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi -Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

-Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Halk arasında Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli gelen ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı.

Kaynak: İHA