-Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi
-Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:16
-Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Halk arasında Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli gelen ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı.
Kaynak: İHA
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