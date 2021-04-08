Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Ortaköy'e bağlayan köprü tehlike saçıyor

Radyo Trafik gönüllü muhabirleri Beşiktaş Meydanı'nda bulunan ve Yıldız'dan gelen akımı Ortaköy'e bağlayan köprünün alt tarafının tehlike saçtığını bildirdi.

Yıllardır Yıldız tarafından gelen akımı Ortaköy'e bağlayan köprünün altındaki betonlar yer yer dökülmüş ve köprü demirleri tamamen ortaya çıkmış vaziyette…

"1979'DEN BERİ KALICI BAKIM YAPILMADI"

Gönüllü muhabirlerimizin iddiası üzerine korku saçan köprünün görüntüleri ile görüşüne başvurduğumuz Porf. Dr. Mustafa Ilıcalı ise 1979'den bu yana köprüyü yakinen bildiğini ancak bu süre zarfı içerisinde herhangi bir kalıcı bakım hatırlamadığını söyledi. Ben de bir Beşiktaş sakiniyim diyen Ilıcalı; "Köprünün betonları dökülmüş, deformasyonlar var. Görüntülere göre, acilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından taşıyıcı sistemin, betonarme sistemin dayanımına ilişkin bir test yapılıp çalışmalara başlanması gerekiyor. Bu köprü çok büyük bir trafik taşıyor, altından her gün on binlerce yaya geçiyor. Böyle bir kritik yerde telafisi mümkün olmayan bir olay yaşanabilir. Böyle bir olaya meydan vermemek için İBB'nin gerekirse üniversitelerden destek alarak güçlendirme çalışmalarına başlaması gerekiyor. Veya deprem gerçeği de düşünülerek yeniden bir planlama da söz konusu olabilir." dedi.

İBB: YIKIM KARARI ALINDI, SÜRECİ HIZLANDIRACAĞIZ.

Köprü konusunda gönüllü muhabirlerimizden gelen ihbarları ilettiğimiz İBB yetkilileri ise köprünün yıkımı için Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararının alındığını söyledi. Yetkililer, tehlike saçan köprünün görüntüleri üzerine sürecin hızlandırılacağını açıkladı.

Kaynak: Bültenler